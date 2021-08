Arriva la firma dell’ordinanza e scatta la zona rossa. Ecco dove e cosa sta succedendo (Di sabato 7 agosto 2021) Fino al 17 agosto una nuova zona rossa in Italia: Africo, comune di Reggio Calabria, risulta essere un nuovo focolaio covid, e il provvedimento è stato reso necessario dopo che il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha diffuso il comunicato: si rileva una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente, che determina una elevata incidenza, con 52 casi confermati attivi dei quali il 92% registratisi negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3.300 abitanti, proponendo pertanto, l’adozione delle misure di “zona rossa”. L’ordinanza firmata da ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 7 agosto 2021) Fino al 17 agosto una nuovain Italia: Africo, comune di Reggio Calabria, risulta essere un nuovo focolaio covid, e il provvedimento è stato reso necessario dopo che il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha diffuso il comunicato: si rileva una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente, che determina una elevata incidenza, con 52 casi confermati attivi dei quali il 92% registratisi negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3.300 abitanti, proponendo pertanto, l’adozione delle misure di “”. L’ordinanzata da ...

