Arriva la fiammata dell' estate | occhio alle temperature

(Di sabato 7 agosto 2021) Una settimana di caldo rovente in arrivo conche potrebbero sfiorare i 45 gradi dall'8 agosto al giorno di Ferragosto

il Giornale

La fase più calda, secondo gli esperti, è attesa tra giovedì 12 e sabato 14 agosto, quando si raggiungerà l'apice di questa che si preannuncia come "la più rovente e generaledell'estate ...Il team de iLmeteo.it avvisa che "la fase più calda è attesa tra giovedì 12 e sabato 14, quando si raggiungerà l'apice di questa che si preannuncia come la più rovente e generaledell'estate ...Una settimana di caldo rovente in arrivo con temperature che potrebbero sfiorare i 45 gradi dall'8 agosto al giorno di Ferragosto ...Significa che l’ondata di caldo, pur distanziandosi dai possibili valori record della prossima settimana, potrebbe proseguire sin verso fine mese. Rammentiamo che le previsioni ...