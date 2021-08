Arriva il rapporto dell’Ema sugli effetti collaterali del vaccino Johnson & Johnson (Di sabato 7 agosto 2021) L’Ema ha pubblicato il rapporto degli effetti collaterali del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson, ossia quello monodose. Ema: Gli effetti collaterali del vaccino monodose: vertigini e acufeni, ossia fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie. L’Ema sottolinea che “il rapporto rischi-benefici del vaccino rimane invariato”, quindi i rischi legati al Covid sono estremamente più gravi. Per giungere a questa conclusione, a quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 agosto 2021) L’Ema ha pubblicato ildeglidelanti Covid di, ossia quello monodose. Ema: Glidelmonodose: vertigini e acufeni, ossia fischi o altri rumori in una o entrambe le orecchie. L’Ema sottolinea che “ilrischi-benefici delrimane invariato”, quindi i rischi legati al Covid sono estremamente più gravi. Per giungere a questa conclusione, a quanto ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Il rallentamento della crescita dei casi è forte. Negli ultimi giorni, ancora fuori dalla media mobile, siamo su 1.… - BiancaTonelloA : @AnCatDubh8 Proporre referendum abrogativo per Rdc, chiamandolo diseducativo non è la stessa cosa di dire come conc… - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: La prossima avventura in 2D di Samus, #MetroidDread, arriva su #NintendoSwitch l'08/10. Scopri di più sulla serie con i… - appuntidicarta : In cui #PhilipDick riflette sullo scarto tra le nostre percezioni ('bias cognitivi') e la realtà. In questo senso a… - RussianMike31 : @trilogiafemdom @Giuliano1761 Certo che serve esperienza, infatti son felice dell'arrivo di Giroud. Ilicic secondo… -