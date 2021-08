Arrestata Maria Licciardi a Ciampino: la superboss dell’Alleanza di Secondigliano stava volando in Spagna (Di sabato 7 agosto 2021) È stata fermata a Ciampino mentre tentava di prendere un aereo per Malaga, Spagna, la boss Maria Licciardi, figura di spicco dell’Alleanza di Secondigliano. ‘A Piccerella, come è soprannominata, è una figura centrale della camorra, mente del clan dei Licciardi, che ha preso in mano dopo la morte del fratello Gennaro Licciardi, detto ‘a Scigna (la Scimmia). Boss indiscussa dopo l’arresto degli altri fratelli e del marito, Maria Licciardi stava spostando le attività in Spagna, dove è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 agosto 2021) È stata fermata amentre tentava di prendere un aereo per Malaga,, la boss, figura di spiccodi. ‘A Piccerella, come è soprannominata, è una figura centrale della camorra, mente del clan dei, che ha preso in mano dopo la morte del fratello Gennaro, detto ‘a Scigna (la Scimmia). Boss indiscussa dopo l’arresto degli altri fratelli e del marito,spostando le attività in, dove è ...

Advertising

fattoquotidiano : Camorra, arrestata in aeroporto a Ciampino Maria Licciardi: capo dell’omonimo clan e donna al vertice dell’Alleanza… - LaStampa : Camorra: arrestata Maria Licciardi, boss dell’omonimo clan. Fermata all’aeroporto di Ciampino - GiovanniRoi : Camorra, arrestata 'la boss' Maria Licciardi: andava in Spagna a trovare la Figlia. Ma questo dimostra a Maria Licc… - iddesleigh : RT @fattoquotidiano: Camorra, arrestata in aeroporto a Ciampino Maria Licciardi: capo dell’omonimo clan e donna al vertice dell’Alleanza di… - infoitinterno : Napoli, duro colpo ad alleanza Secondigliano: arrestata Maria Licciardi -