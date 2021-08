Apple scansionerà le foto per scovare pedopornografia (Di sabato 7 agosto 2021) Anche Edward Snowden è intervenuto sul tema, invitando a firmare una lettera-appello contro l’iniziativa della Apple. L’azienda di Cupertino, per uno scopo di sicuro condivisibile, ha annunciato la possibilità di scansionare tutte le foto degli smartphone prodotti per rintracciare materiale pedo pornografico. Iniziativa lodevole, che però finisce per scontrasi con alcuni diritti fondamentali, come ad esempio quello della privacy delle nostre comunicazioni personali, foto comprese, e che rischia di porre fine alla crittografia end to end che è il sistema … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) Anche Edward Snowden è intervenuto sul tema, invitando a firmare una lettera-appello contro l’iniziativa della. L’azienda di Cupertino, per uno scopo di sicuro condivisibile, ha annunciato la possibilità di scansionare tutte ledegli smartphone prodotti per rintracciare materiale pedo pornografico. Iniziativa lodevole, che però finisce per scontrasi con alcuni diritti fondamentali, come ad esempio quello della privacy delle nostre comunicazioni personali,comprese, e che rischia di porre fine alla crittografia end to end che è il sistema … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Apple scansionerà Apple scansionerà i device degli utenti a caccia di materiale pedo - pornografico Salutata positivamente dai governi la misura è stata aspramente criticata da più parti ...

WhatsApp contro il sistema di Apple per scovare materiale pedopornografico: 'Rischio privacy' ...in Message un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che scansionerà i messaggi e avvertirà ragazzini e adulti se stanno ricevendo o inviando foto sessualmente esplicite. 'Inoltre Apple ...

Apple scansionerà tutti gli iPhone per scovare foto pedopornografiche Corriere della Sera Salutata positivamente dai governi la misura è stata aspramente criticata da più parti ......in Message un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale chei messaggi e avvertirà ragazzini e adulti se stanno ricevendo o inviando foto sessualmente esplicite. 'Inoltre...