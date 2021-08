Apple scansionerà i nostri iPhone e iCloud per cercare materiale pedopornografico (Di sabato 7 agosto 2021) Apple vuole denunciare tutti gli utenti iPhone che tengono materiale pedopornografico su iCloud: parte la scansione globale. Apple a caccia di materiale pedopornografico su iCloud degli iPhoneStiamo parlando di una piaga orribile, che purtroppo il web ed il digital ha consentito di dilagare in tutto il globo. Purtroppo esistono utenti che utilizzano il proprio spazio virtuale, messo e disposizione dalla società americana, per conservare materiale porno sui minori. La maggior parte di questa pratica ... Leggi su computermagazine (Di sabato 7 agosto 2021)vuole denunciare tutti gli utentiche tengonosu: parte la scansione globale.a caccia disudegliStiamo parlando di una piaga orribile, che purtroppo il web ed il digital ha consentito di dilagare in tutto il globo. Purtroppo esistono utenti che utilizzano il proprio spazio virtuale, messo e disposizione dalla società americana, per conservareporno sui minori. La maggior parte di questa pratica ...

