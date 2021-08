Apple inizierà a scandagliare le foto di iCloud in cerca di pedopornografia (Di sabato 7 agosto 2021) (foto: Unsplash)Apple ha annunciato di stare lavorando a nuovi strumenti per i propri dispositivi che rileveranno potenziali immagini di abusi sui minori. Negli Stati Uniti, le nuove versioni di iOs e iPadOs, che saranno lanciate il prossimo autunno, avranno nuove applicazioni per aiutare a limitare la diffusione di materiale pedopornografico. Apple lancerà una tecnologia che consentirà alla società di rilevare e segnalare alle forze dell’ordine materiale noto per abusi sessuali su minori, proteggendo anche la privacy degli utenti, secondo quello che riporta la società. Apple ha dichiarato a TechCrunch che il rilevamento ... Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021) (: Unsplash)ha annunciato di stare lavorando a nuovi strumenti per i propri dispositivi che rileveranno potenziali immagini di abusi sui minori. Negli Stati Uniti, le nuove versioni di iOs e iPadOs, che saranno lanciate il prossimo autunno, avranno nuove applicazioni per aiutare a limitare la diffusione di materiale pedopornografico.lancerà una tecnologia che consentirà alla società di rilevare e segnalare alle forze dell’ordine materiale noto per abusi sessuali su minori, proteggendo anche la privacy degli utenti, secondo quello che riporta la società.ha dichiarato a TechCrunch che il rilevamento ...

