Antonello Venditti | “tante volte ho rischiato il suicidio” La drammatica confessione

(Di sabato 7 agosto 2021)in una recente intervista a La Stampa si è lasciato andare a 360° parlando per la prima volta di uno dei drammi più difficili della sua infanzia. Il cantautore ha ammesso che piùha tentato ile che da adolescente è stato bullizzato. Insomma, un racconto quello fatto al giornalista Carlo L'articolo proviene da KontroKultura.

L'8 agosto è in programma, presso il Foro Boario di Ostuni, il concerto di Antonello Venditti. Anche il Foro Boario di Ostuni fa parte dei luoghi intimi e particolarmente suggestivi che vedranno protagonista del tour Unplugged Special.