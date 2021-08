Annullata l' amichevole a Desenzano tra Brescia e Reggiana | rischio Covid

(Di sabato 7 agosto 2021), 7 agosto 2021 - Ile lahanno deciso di annullare l'che si sarebbe dovuta disputare alle 18 al "Tre Stelle" di. In effetti la squadra granata, guidata in ...

Brescia, 7 agosto 2021 - Il Brescia e la Reggiana hanno deciso di annullare l'che si sarebbe dovuta disputare alle 18 al "Tre Stelle" di Desenzano. In effetti la squadra granata, guidata in panchina dai bresciani Aimo Diana e Alessio Baresi, ha alloggiato nello ...La nota ufficiale della Reggiana Reggio Emilia calcioReggiana Brescia Italia Francia football americano hotel Airone positiviLa Reggiana informa che in accordo con la società Brescia Calcio è stato deciso di annullare a titolo precauzionale l’amichevole prevista oggi alle ore 18.00 a Desenzano ...La squadra è in Emilia dove sabato sera doveva disputare la semifinale del campionato Europeo a Piacenza contro l’Italia ...