Anna Safroncik surriscalda Mykonos | ecco le foto col nuovo fidanzato

(Di sabato 7 agosto 2021)regala siparietti bollenti sulla spiaggia con il. La coppia è stata paparazzata dal settimanale “Vero” e così l’attrice si è vista costretta a confermare via social: “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati! E così … vi presento Gió!” ha scritto postando gli scatti infuocati della passione. I due si avvinghiano in mare e si scambiano baci focosi. Lasempre riservata e schiva non rivela mai nulla della sua vita privata. Dopo la pubblicazione degli scatti infuocati si è vista costretta a confermare la ...

infoitcultura : “Vi presento Giò”, Anna Safroncik avvinghiata al fidanzato, l’estate si fa bollente – FOTO - infoitcultura : Anna Safroncik esce allo scoperto, presenta a tutti il suo lui: baci di fuoco - infoitcultura : Anna Safroncik conferma: è tornata con l’ex fidanzato Tommaso - infoitcultura : Anna Safroncik: ritorno di fiamma con Tommaso - 24Trends_Italia : 17. Gerry Scotti - 5mille+ 18. Sergio Ramos - 5mille+ 19. Anna Safroncik - 5mille+ 20. Canzone segreta - 5mille+ -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Safroncik

BlogLive.it

L'attrice conferma su Instagram di essere felicemente impegnata con l'uomo ritratto con lei in un servizio ...a Mykonos regala siparietti bollenti sulla spiaggia con il nuovo fidanzato. La coppia è stata paparazzata dal settimanale 'Vero' e così l'attrice si è vista costretta a confermare via ...Anna Safroncik non è più single: dalla Grecia la sua calda estate insieme al suo Giò. E nella calda estate 2021 arriva il gossip che cataliza l’attenzione Pronta la risposta dell’attrice che, nonostan ...Potrebbe interessarti: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Anna Safroncik: nuovo triangolo dell’estate 2020? Ritorno in tv per Anna Safroncik? Anna Safroncik è tornata con il suo ex. Leggi anche: Ignaz ...