Andy Warhol | svelate le reali condizioni dell’artista prima della morte

(Di sabato 7 agosto 2021)morì il 22 febbraio 1987 per le conseguenze di un intervento chirurgico. Ma quali erano le suedi salute?è stato uno degli artisti più influenti del XX secolo. Uomo eclettico, artista a 360° e massimo esponentePop Art, mosì il 22 febbraio 1987 presso il New York Presbyterian Hospital, ma le cause del decesso di, come accade spesso per i più grandi personaggi, ha fatto sorgere dei dubbi. A oltre trent’anni dalla sua scomparsa, sono stati resi noti i dettagli del decesso e cosa ha condotto l’artista ad ...

Il 22 febbraio del 1987 fu un giorno da dimenticare per il mondo, perché fu proprio in quel tragico giorno d'inverno che venne a mancare Andy Warhol - pittore, grafico, illustratore e regista statunitente - in seguito a un intervento chirurgico per curare la cistifellea. Dopo anni dalla sua morte, nel 2017 il chirurgo John Ryan ha ... 6 AGOSTO: IL COMPLEANNO DI ANDY WARHOL Non poteva che avvenire il 6 agosto, giorno del 93esimo compleanno di Andy Warhol (e anche di Sergio Scalet), l'uscita di quest'opera d'arte unica che avviene ...