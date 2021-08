Ancora Hakimi, che inizio dell’ex Inter con il Psg: in gol anche Icardi contro il Troyes [VIDEO] (Di sabato 7 agosto 2021) Prende il via la Ligue 1, il campionato francese inizia con il botto. La netta favorita alla vittoria finale è il Psg, la squadra di Pochettino dovrà riscattare l’ultima deludente stagione. La dirigenza è stata protagonista di un mercato faraonico, è attesa nelle prossime ore l’ufficialità dell’arrivo di Leo Messi. Il Psg è in campo per la prima giornata della Ligue 1, la squadra di Pochettino affronta in trasferta il Troyes. Avvio difficilissimo per Mbappé e compagni, i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di El Hajjam. La reazione del Psg è immediata, al 19? arriva il pareggio con Hakimi, inizio veramente strepitoso per l’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 agosto 2021) Prende il via la Ligue 1, il campionato francese inizia con il botto. La netta favorita alla vittoria finale è il Psg, la squadra di Pochettino dovrà riscattare l’ultima deludente stagione. La dirigenza è stata protagonista di un mercato faraonico, è attesa nelle prossime ore l’ufficialità dell’arrivo di Leo Messi. Il Psg è in campo per la prima giornata della Ligue 1, la squadra di Pochettino affronta in trasferta il. Avvio difficilissimo per Mbappé e compagni, i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di El Hajjam. La reazione del Psg è immediata, al 19? arriva il pareggio converamente strepitoso per l’ex ...

