Anche il calcio è finito nel pallone. E il Covid ha dato il colpo di grazia (Di sabato 7 agosto 2021) Squadre con i conti in rosso e stipendi stellari da pagare: per la prima volta questo mercato conosce la crisi. L'addio di Leo al Barça lo conferma: finita l'era dei grandi presidenti, resistono solo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Squadre con i conti in rosso e stipendi stellari da pagare: per la prima volta questo mercato conosce la crisi. L'addio di Leo al Barça lo conferma: finita l'era dei grandi presidenti, resistono solo ...

Advertising

PietroMazzara : Ora per tutti quelli che dicevano che la #SuperLeague era il male assoluto del calcio, dove sono? Va bene se il… - sportface2016 : #Barcellona, dopo #Messi lascia anche #Aguero? - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - hobbyone13 : RT @giancarlogigli2: Maneskin all’eurovision,europeo di calcio,finale di Wimbledon,a Tokyo le gare più prestigiose: 100 piani,salto in alto… - swimmerpg : @Lupetto979 Si sente anche da dietro uno schermo che sei una persona vera. È un onore poter discutere di calcio e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche calcio Il Barça "cancella" Messi: c'è solo il Psg ...oltre che gran manovratore di tutto ciò che riguarda i diritti tv del calcio spagnolo. Il Barcellona in sostanza ha ammesso candidamente di non avere soldi per trattenere il suo fuoriclasse anche per ...

Domenica c'è il Barcellona (senza Messi). Allegri prova la prima vera Juve della stagione Sarà anche la prima occasione per testare il 4 - 3 - 3 con tutti gli interpreti della prima squadra, indisponibili a parte. DIFESA ? Subito ballottaggio dietro. Bonucci e Chiellini, al lavoro da una ...

Da Che Guevara a Lucarelli, povero Livorno fuori anche dalla D la Repubblica Calciomercato ex Monza, Iocolano prosegue la sua avventura a Lecco L’ex centrocampista offensivo del Monza Simone Iocolano prosegue al sua avventura a Lecco, dopo l’ottima stagione a livello personale coi lacustri. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra il Lecco ed ...

Corriere dello Sport: "Coppa Italia al via: c'è Como-Catanzaro" Inizia oggi ufficialmente la stagione 2021/22 del calcio italiano con l'anticipo del primo turno di Coppa Italia. In campo anche una squadra di Serie C, il Catanzaro e il Corriere dello ...

...oltre che gran manovratore di tutto ciò che riguarda i diritti tv delspagnolo. Il Barcellona in sostanza ha ammesso candidamente di non avere soldi per trattenere il suo fuoriclasseper ...Saràla prima occasione per testare il 4 - 3 - 3 con tutti gli interpreti della prima squadra, indisponibili a parte. DIFESA ? Subito ballottaggio dietro. Bonucci e Chiellini, al lavoro da una ...L’ex centrocampista offensivo del Monza Simone Iocolano prosegue al sua avventura a Lecco, dopo l’ottima stagione a livello personale coi lacustri. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra il Lecco ed ...Inizia oggi ufficialmente la stagione 2021/22 del calcio italiano con l'anticipo del primo turno di Coppa Italia. In campo anche una squadra di Serie C, il Catanzaro e il Corriere dello ...