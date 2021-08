Amici | una coppia nata nel talent ha avuto il secondo figlio! Foto

(Di sabato 7 agosto 2021) La partecipazione addi Maria De Filippi è stata galeotta per Ylenia Paci e Giacomo Morganti. I due ex allievi si sono conosciuti proprio grazie alshow, e più esattamente durante i casting. I più attenti ricorderanno sicuramente di loro, anche se l’effettiva partecipazione avvenne poi in due edizioni differenti. La cantante, infatti, prese parte allo show di Canale 5 nella stagione 2012-2013, mentre il cantautore riuscì a entrare nella scuola più seguita d’Italia solo l’anno successivo. Nonostante ciò, quell’incontro fece scoccare la scintilla tra Ylenia e Giacomo, che dopo essere convolati a nozze nel 2017, sono diventati per la prima volta ...

Advertising

vascorossi : Valentino ha vinto, stravinto e vinto ancora. Ha vinto anche oggi,prendendo una decisione molto difficile. È un ca… - rtl1025 : ?? 'Oggi #PatrickZaki completa un anno e mezzo di detenzione preventiva nelle prigioni egiziane, una dura esperienza… - teatrolafenice : ??? «La stupidità ha una tenacia che l’intelligenza non possiede» (Pino Caruso). Buongiorno, amici! ??? #3agosto - CCSVI_nella_SM : RT @CCSVI_nella_SM: Un bellissimo cortometraggio sulla disabilità: 'Istruzioni romantiche per danzare senza gravità' - valeria21602823 : RT @Siriostar69: Finalmente è tornato il Sole..???? quindi una bella arrampicatina sull'albero ci sta proprio bene..?????? #BuongiornoATutti vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici una

Il Fatto Quotidiano

... deve fare in modo che qualcuno possa prendersi cura deglia quattro zampe durante tutta la ... Sanicat , marchio esperto in lettiere per gatti, ha messo a puntoserie di consigli utili in modo ...Bernardo Lanzetti torna, il 27 agosto, a Casalmaggiore in quello che sarà un memorabile concerto inlocation particolare, glidel Po. Il concerto inizierà alle 21.30 e l'ingresso sarà ...GROTTAMMARE - L’olandese Thony Mul è “Turista onorario” di Grottammare. Da 50 anni, infatti, sceglie Grottammare per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia. La ...Per la sagra di San Lorenzo raccolta fondi a favore della Scuola San Paulo in Guinea Bissau dove per anni operò Padre Mario Faccioli ...