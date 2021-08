Amici News, svelate le motivazioni per cui Arisa ha lasciato il talent (Di sabato 7 agosto 2021) É di pochi giorni fa la notizia che uno dei volti più amati della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi: Arisa, non farà ritorno nella scuola il prossimo settembre. Le motivazioni alla base di questo abbandono, secondo i rumors, erano di tipo economico. La rinuncia a questo ruolo di spicco sarebbe avvenuta dopo settimane di trattative tra i manager della cantante lucana e la controparte del programma. Fatto sta che queste ipotesi si sono rivelate non veritiere,infatti, Arisa ha preso questa sofferta decisione in seguito a problemi personali. L’addio di Arisa ad Amici: il mistero ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 7 agosto 2021) É di pochi giorni fa la notizia che uno dei volti più amati della scorsa edizione didi Maria De Filippi:, non farà ritorno nella scuola il prossimo settembre. Lealla base di questo abbandono, secondo i rumors, erano di tipo economico. La rinuncia a questo ruolo di spicco sarebbe avvenuta dopo settimane di trattative tra i manager della cantante lucana e la controparte del programma. Fatto sta che queste ipotesi si sono rivelate non veritiere,infatti,ha preso questa sofferta decisione in seguito a problemi personali. L’addio diad: il mistero ...

