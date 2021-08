Ambiente, Musumeci: 'Dopo trent'anni è operativo il Piano regionale per l'amianto' (Di sabato 7 agosto 2021) Lo dichiara soddisfatto il presidente della Regione Nello Musumeci, commentando la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 'Piano di protezione dell'Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e ... Leggi su tp24 (Di sabato 7 agosto 2021) Lo dichiara soddisfatto il presidente della Regione Nello, commentando la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 'di protezione dell', di decontaminazione, di smaltimento e ...

Advertising

ibasecretariat : READING: Sicilia, dopo quasi 30 anni esiste un Piano regionale per l’amianto. Musumeci: “Un importante strumento” [… - ScrivoLibero : #Ambiente, @NelloMusumeci: 'Dopo trent’anni è operativo il Piano regionale per l'#amianto' - - AScribellito : RT @Regione_Sicilia: #Ambiente, @Musumeci_Staff: «Dopo trent’anni è operativo il Piano regionale per l'#amianto» - - gigliola_betto : RT @Regione_Sicilia: #Ambiente, @Musumeci_Staff: «Dopo trent’anni è operativo il Piano regionale per l'#amianto» - - Musumeci_Staff : Finalmente anche la #Sicilia, dopo quasi trent’anni, ha il suo Piano regionale per l’#amianto. Un importante strume… -