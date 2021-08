Allerta per forti temporali e grandine su 5 regioni (Di sabato 7 agosto 2021) Allerta forti temporali e grandine, entro sera saranno violenti su almeno 5 regioni. Ecco le zone a rischio nelle prossime ore Tornano i violenti temporali e la grandine nelle prossime ore ed entro sera saranno almeno 5 le regioni d’Italia ad essere a maggior rischio. La ragione di questa nuova ed ennesima sfuriata di temporali va ricercata nel vicino Atlantico dove una profonda circolazione Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021), entro sera saranno violenti su almeno 5. Ecco le zone a rischio nelle prossime ore Tornano i violentie lanelle prossime ore ed entro sera saranno almeno 5 led’Italia ad essere a maggior rischio. La ragione di questa nuova ed ennesima sfuriata diva ricercata nel vicino Atlantico dove una profonda circolazione

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta gialla oggi per rovesci e #temporali oggi pomeriggio, in progressiva estensione dalle Alpi alle pianure adi… - Agenzia_Ansa : Il maltempo non lascia il Centronord: nuova fase instabile in arrivo ed è allerta gialla in Liguria, Toscana, Piemo… - ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - LuinoNotizie : In arrivo altri #temporali, nuova #allerta meteo per l’alto #Varesotto - infoitinterno : Ancora maltempo in arrivo, nuova allerta meteo anche per il Varesotto -