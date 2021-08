Alex Zanardi, il video del drammatico incidente (Di sabato 7 agosto 2021) Il video a fine articolo. Attenzione, alcune di queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità. A distanza di un anno e due mesi, ecco il nuovo video che fa chiarezza sulla dinamica dell'incidente in cui il 19 giugno 2020 rimase coinvolto Alex Zanardi. Immagini riprese dagli organizzatori della staffetta, acquisite dalla procura di Siena già mesi fa, che sul caso aveva aperto un fascicolo come "atto dovuto", in cui l'unico indagato era il conducente del tir che ha travolto l'ex pilota, Marco Ciacci. Lo scorso 23 luglio il gip aveva stabilito l'archiviazione delle indagini poiché non era ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 agosto 2021) Ila fine articolo. Attenzione, alcune di queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità. A distanza di un anno e due mesi, ecco il nuovoche fa chiarezza sulla dinamica dell'in cui il 19 giugno 2020 rimase coinvolto. Immagini riprese dagli organizzatori della staffetta, acquisite dalla procura di Siena già mesi fa, che sul caso aveva aperto un fascicolo come "atto dovuto", in cui l'unico indagato era il conducente del tir che ha travolto l'ex pilota, Marco Ciacci. Lo scorso 23 luglio il gip aveva stabilito l'archiviazione delle indagini poiché non era ...

Advertising

MauroCasciari : .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operator… - Fr_Grassi : RT @MauroCasciari: .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operatore Ale… - GaetanoBresci9 : RT @MauroCasciari: .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operatore Ale… - fghiosso : RT @MauroCasciari: .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operatore Ale… - fabiorosi71 : RT @MauroCasciari: .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operatore Ale… -