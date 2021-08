Alessia Macari è incinta e parla della sua gravidanza, poi fa confessioni piccanti: “Fare l’amore è…” (Di sabato 7 agosto 2021) Alessia Macari, la bella Ciociara di Canale 5, è incinta e sul web sta condividendo con i fan i momenti più salienti della sua gravidanza. Nel corso di un botta e risposta con i fan, la dama ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito a come stia affrontando questo particolare momento della sua vita. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 7 agosto 2021), la bella Ciociara di Canale 5, èe sul web sta condividendo con i fan i momenti più salientisua. Nel corso di un botta e risposta con i fan, la dama ha fatto dellemolto interessanti in merito a come stia affrontando questo particolare momentosua vita. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

DonnaGlamour : Alessia Macari incinta e senza freni: “Fare l’amore in gravidanza è…” - zazoomblog : Alessia Macari incinta e senza freni: “Fare l’amore in gravidanza è…” - #Alessia #Macari #incinta #senza - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Alessia Macari vorrebbe rappresentare l'Irlanda ad #Eurovision2022, come mai? ?????? #ESC2022 #Eurovision #ESCita https://t.c… - ESCitanews : Alessia Macari vorrebbe rappresentare l'Irlanda ad #Eurovision2022, come mai? ?????? #ESC2022 #Eurovision #ESCita -