Albano | poverino | Sto provando un grande dolore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 agosto 2021)Carrisi ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Vero. In questa occasione il popolare cantante di Cellino San Marco ha confessato di vivere un momento straordinario. Ha appreso che presto diventerà nonno per la terza volta (sua figlia Cristel è in attesa del terzo figlio). A un certo punto il giornalista Tommaso Martinelli gli ha poi chiesto che ricordi ha di Raffaella Carrà, scomparsa poco più di un mese fa. ECarrisi ha rivelato di averla vista l'ultima volta a Milano durante un concerto: cuore l'ultima chiacchierata con lei... "Al Bano poi non ha nascosto che la sua perdita lo ha colpito profondamente: " È davvero un ...