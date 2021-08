Al Locus Festival torna la grande musica dal vivo | anche James Senese | Diodato | Myss Keta | Colapesce e Dimartino

(Di sabato 7 agosto 2021) Continua ilviaggio del, che in questo weekend d’agosto (sabato 7 e domenica 8) si sposta sulla bellissima costa dei trulli, al Parco archeologico di Egnazia. Dimostrando fin dalle prime edizioni un’attenzione originale alle sonorità jazz e alle nuove frontiere della black music, ilè riuscito ad imporre un respiro internazionale e intercettare gli orizzontili del futuro. Ospitando negli anni artisti come Battiato, Ben Harper, George Clinton e Kings of Convenience, è ora giunto alla sua XVII edizione. Tra i grandi ospiti di quest’anno spiccano...

07/08/2021 Dopo il successo del primo weekend a Locorotondo, ilcontinua il 7 e 8 Agosto al Parco Archeologico Di Egnazia con Colapesce Dimartino e con Diodato. Dal 10 Al 18 Agosto si ritorna in Masseria Ferragnano (Locorotondo) e poi ancora in ...Entrambi gli eventi , targati, si terranno al parco archeologico di Egnazia. Sarà una fantastica occasione per unire a grandi concerti una visita serale a un sito fra i più importanti ...Locus Festival al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, Nada ad Alessano per la Notte della Taranta, il Piano Lab a Martina Franca, Bande a Sud a Trepuzzi e a Manduria, Notte tra ...Dopo lo straordinario successo del loro album “I mortali” (anche nella nuova versione omonima “I mortali²”, doppio cd), della hit sanremese che continua a restare ...