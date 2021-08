Afghanistan | talebani conquistano un altro capoluogo

(Di sabato 7 agosto 2021) Ihanno catturato la città di Sheberghan a Jawzjan, secondodi provincia afghano a cadere nelle mani degli insorti in meno di 24 ore. La città è la patria del famigerato 'signore ...

Leggi Ancheattaccano la residenza del ministro della Difesa: 8 morti e 20 feriti. Salva la famiglia del membro del governo Sul tema si esprime anche Emergency con un volantino ...Da quando hanno lanciato una serie di offensive a maggio in concomitanza con il ritiro delle truppe straniere, ihanno conquistato vaste zone rurali dell'. 7 agosto 2021KABUL, 07 AGO - I talebani hanno catturato la città di Sheberghan a Jawzjan, secondo capoluogo di provincia afghano a cadere nelle mani degli insorti in meno di 24 ore. (ANSA) ...AFGHANISTAN - Prosegue l'avanzata dei talebani in Afghanistan, con la conquista di Sheberghan, capoluogo della provincia nordoccidentale di Jawzjan. Un'avanzata che coincide con la progressiva fase di ...