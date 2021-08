Aeroporto di Salerno, Cascone: “Ecco gli altri lavori da avviare” – VIDEO (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Con soddisfazione, finalmente, dopo tanti anni, siamo riusciti a vedere le ruspe che lavorano alla realizzazione dell’allungamento della pista”. Sono le prime parole con le quali il presidente della commissione regionale trasporti, Luca Cascone, commenta l’avvio dei lavori all’interno dell’Aeroporto di Napoli Salerno, Costa d’Amalfi, annunciando anche il crono programma degli interventi successivi, nell’auspicio di far passare da Salerno cinque-sei milioni di passeggeri. “Dobbiamo far trovare pronta l’infrastruttura, ma anche tutte le opere di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Con soddisfazione, finalmente, dopo tanti anni, siamo riusciti a vedere le ruspe che lavorano alla realizzazione dell’allungamento della pista”. Sono le prime parole con le quali il presidente della commissione regionale trasporti, Luca, commenta l’avvio deiall’interno dell’di Napoli, Costa d’Amalfi, annunciando anche il crono programma degli interventi successivi, nell’auspicio di far passare dacinque-sei milioni di passeggeri. “Dobbiamo far trovare pronta l’infrastruttura, ma anche tutte le opere di ...

