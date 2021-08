Addio Lukaku, l’attaccante lascia l’Inter. Accettata l’offerta da 115 milioni del Chelsea (Di sabato 7 agosto 2021) Il Chelsea lo voleva. E dopo un nuovo rilancio di 115 milioni di euro è riuscito ad ottenerlo. Romelu Lukaku saluterà l’Inter per andare a giocare con i Blues. L’ultimo passo che si aspetta per certificare il passaggio è l’offerta formale degli inglesi, che dovrebbe arrivare in serata. Questa mattina Lukaku non ha partecipato all’allenamento e non andrà alla trasferta prevista per domani a Parma. l’attaccante del Belgio potrebbe essere al Chelsea già per il prossimo appuntamento della squadra: la Supercoppa di mercoledì 11 agosto contro il ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Illo voleva. E dopo un nuovo rilancio di 115di euro è riuscito ad ottenerlo. Romelusaluteràper andare a giocare con i Blues. L’ultimo passo che si aspetta per certificare il passaggio èformale degli inglesi, che dovrebbe arrivare in serata. Questa mattinanon ha partecipato all’allenamento e non andrà alla trasferta prevista per domani a Parma.del Belgio potrebbe essere algià per il prossimo appuntamento della squadra: la Supercoppa di mercoledì 11 agosto contro il ...

