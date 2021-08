Addio Bonafede, benvenuta Cartabia. Come cambia il processo dopo la riforma (Di sabato 7 agosto 2021) Seppur tra luci ed ombre, il progetto approvato dalla Camera dei deputati marca una discontinuità su alcuni punti di rilievo con la proposta antecedente Per una valutazione complete della c.d. riforma Cartabia si dovranno senz’altro attendere le concrete declinazioni delle deleghe conferite all’esecutivo. Tuttavia alcune differenze di fondo con il c.d. progetto Bonafede si possano vedere sin d’ora. Anzitutto può rilevarsi che la riforma c.d. Bonafede pretendeva di assicurare il rispetto dei tempi di durata del processo e delle indagini attraverso sanzioni ... Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021) Seppur tra luci ed ombre, il progetto approvato dalla Camera dei deputati marca una discontinuità su alcuni punti di rilievo con la proposta antecedente Per una valutazione complete della c.d.si dovranno senz’altro attendere le concrete declinazioni delle deleghe conferite all’esecutivo. Tuttavia alcune differenze di fondo con il c.d. progettosi possano vedere sin d’ora. Anzitutto può rilevarsi che lac.d.pretendeva di assicurare il rispetto dei tempi di durata dele delle indagini attraverso sanzioni ...

Advertising

raffaellapaita : “L’obiettivo della riforma è arrivare a sentenze definitive in tempi rapidi. Dopo un reato, è fondamentale garantir… - tutto_travaglio : #Carlo Nordio sulla riforma della giustizia: 'Bonafede cancellato, addio manettari', perché il M5s ha perso -… - claudio_2022 : Carlo Nordio sulla riforma della giustizia: 'Bonafede cancellato, addio manettari', perché il M5s ha perso. - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Ecco perché #Bonafede è stato cancellato, con la riforma #Cartbia addio manettari': l'analisi di Carlo #Nordio #giust… - elvise1657 : RT @Tiziana99296006: #ma i #vedovidiConte non dicono che per tre quarti è la riforma Bonafede ?? Si sì come no, adios smanettoni giustizial… -