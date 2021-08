Accuse doping all'atletica azzurra, il DT La Torre risponde agli USA: 'italians do it better! Il complesso di superiorità fa male' (Di sabato 7 agosto 2021) ...legate al doping e invitando la nazionale americana a 'farsi delle domande' ' italians do it better ... Il DT La Torre si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, come riporta 'La Gazzetta dello Sport': ' ... Leggi su strettoweb (Di sabato 7 agosto 2021) ...legate ale invitando la nazionale americana a 'farsi delle domande' 'do it better ... Il DT Lasi è tolto qualche sassolino dalla scarpa, come riporta 'La Gazzetta dello Sport': ' ...

Advertising

Corriere : «Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta» - DanielApplebaum : @EdoardoOliva1 @Mar1985Oli @MarcoGilardigno @PescaraCalcio @ItaliaTeam_it @atleticaitalia Te lo dico perché: 1. L'a… - ky_gaard : Quindi per Marcell siamo passati dalle accuse di doping alle accuse di uso di anabolizzanti (a causa del nutrizioni… - tragicomet : non bastavano le accuse di droga ai Måneskin e le polemiche sulla finale Euro2020, adesso state pure col fiato sul… - massimo_aletti : RT @ultimenotizie: 'Le accuse di doping del Washington Post? #MarcellJacobs ha fatto praticamente 6 controlli anti-doping. Queste insinuazi… -