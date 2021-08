Abraham Atalanta, nuova rivale dalla Premier: le ultime sul centravanti (Di sabato 7 agosto 2021) Tammy Abraham sarà l’erede di Duvan Zapata se il colombiano dovesse andare all’Inter: ecco le ultime sull’attaccante L‘Atalanta è al centro di un domino di mercato che riguarda gli attaccanti: con Lukaku al Chelsea, l’Inter punterebbe tutto su Duvan Zapata. Il colombiano quindi lascerebbe Bergamo ma c’è già il sostituto nei pensieri dei Percassi. Sostituto che risponde al nome di Tammy Abraham ma, come riporta il London Evening Standard, ci sarebbero tante pretendenti ultima delle quali il Southampton. Abraham è anche finito nel mirino di Arsenal e West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tammysarà l’erede di Duvan Zapata se il colombiano dovesse andare all’Inter: ecco lesull’attaccante L‘è al centro di un domino di mercato che riguarda gli attaccanti: con Lukaku al Chelsea, l’Inter punterebbe tutto su Duvan Zapata. Il colombiano quindi lascerebbe Bergamo ma c’è già il sostituto nei pensieri dei Percassi. Sostituto che risponde al nome di Tammyma, come riporta il London Evening Standard, ci sarebbero tante pretendenti ultima delle quali il Southampton.è anche finito nel mirino di Arsenal e West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : L'@Atalanta_BC è pronta a investire 40 milioni per #Abraham e il @ChelseaFC vorrebbe cederlo all'estero - DiMarzio : L'@Atalanta_BC lavora per Tammy #Abraham: previsto per lunedì l'incontro con il @ChelseaFC - DiMarzio : @Atalanta_BC, piace #Abraham del @ChelseaFC - recordisco : RT @alby911: Quindi il Chelsea spenderà 100 milioni per #Lukaku , l’Inter 40 per Zapata e l’Atalanta 40 per Abraham. Il Chelsea rientrerà n… - zlatanmarione : @dhomash Quello ok ma devono prendere zapata così l’Atalanta prenderebbe Abraham da loro con i soldi di zapata e a… -