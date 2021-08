“A Venezia il green pass c’era già nel ‘500 e oggi ve lo raccontiamo” (Di sabato 7 agosto 2021) È il momento del green pass. O meglio il gran ritorno: se i Simpson l’hanno già fatto – avete presente il tormentone? – figuriamoci i Veneziani. “Si chiamavano patenti di sanità, circolavano già nel ‘500 e avevano esattamente lo stesso ruolo del certificato voluto oggi dal governo Draghi per contenere l’epidemia”. Vedere per credere: da qualche giorno e fino a inizio ottobre, gli storici documenti sono in mostra gratuita nel cuore dell’ex Serenissima. “Un’iniziativa nata in silenzio e che ora chiaramente sta riscuotendo una certa curiosità fra il pubblico”, dichiara al Foglio Mario Po’, direttore del Polo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) È il momento del. O meglio il gran ritorno: se i Simpson l’hanno già fatto – avete presente il tormentone? – figuriamoci ini. “Si chiamavano patenti di sanità, circolavano già nele avevano esattamente lo stesso ruolo del certificato volutodal governo Draghi per contenere l’epidemia”. Vedere per credere: da qualche giorno e fino a inizio ottobre, gli storici documenti sono in mostra gratuita nel cuore dell’ex Serenissima. “Un’iniziativa nata in silenzio e che ora chiaramente sta riscuotendo una certa curiosità fra il pubblico”, dichiara al Foglio Mario Po’, direttore del Polo ...

