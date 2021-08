A Petra Magoni ha risposto il pubblico: “È tenuta al tampone per rispetto di tutti noi” (Di sabato 7 agosto 2021) La vicenda del tampone e del concerto annullato di Petra Magoni sta tenendo banco in queste ore sui social. L’ex moglie di Stefano Bollani non si è potuta esibire ieri sera perché non si è sottoposta al tampone anti covid-19. Gli organizzatori si sono trovati costretti ad annullare l’evento del tuttistannobenefestival a Capannori, in provincia di Lucca. Si sono scusati con il pubblico presente e hanno spiegato che la Magoni non ha voluto effettuare il tampone che avrebbe rilevato l’eventuale positività al covid. Per l’accesso ai concerti, dal 6 ... Leggi su optimagazine (Di sabato 7 agosto 2021) La vicenda dele del concerto annullato dista tenendo banco in queste ore sui social. L’ex moglie di Stefano Bollani non si è potuta esibire ieri sera perché non si è sottoposta alanti covid-19. Gli organizzatori si sono trovati costretti ad annullare l’evento delstannobenefestival a Capannori, in provincia di Lucca. Si sono scusati con ilpresente e hanno spiegato che lanon ha voluto effettuare ilche avrebbe rilevato l’eventuale positività al covid. Per l’accesso ai concerti, dal 6 ...

