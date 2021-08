“6000 anni di vino italiano in Giappone” | l’Ice organizzerà la Borsa Vini nel paese del Sol Levante

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 agosto 2021) Anche quest’anno l’Agenzia ICElainall’interno della Campagna promozionale “diin”. Come per le annualità precedenti, la Campagna si svilupperà nell’arco di un anno intero (si parte il 25 ottobre) e abbraccerà tutte le iniziative dedicate aiitaliani, anche proposte da soggetti terzi, che godranno del patrocinio nominale dell’Agenzia ICE, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in. La...