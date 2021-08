500mila euro di aiuti per affitto, bollette, spesa e per combattere il fenomeno 'Hikikomori' (Di sabato 7 agosto 2021) Pagamento dell'affitto, delle utenze domestiche, buoni spesa. Ma anche sostegno socioeducativo e prevenzione del disagio giovanile. Prosegue e si rafforza l'impegno della Regione Emilia - Romagna per ... Leggi su ravennatoday (Di sabato 7 agosto 2021) Pagamento dell', delle utenze domestiche, buoni. Ma anche sostegno socioeducativo e prevenzione del disagio giovanile. Prosegue e si rafforza l'impegno della Regione Emilia - Romagna per ...

Ultime Notizie dalla rete : 500mila euro 500mila euro di aiuti per affitto, bollette, spesa e per combattere il fenomeno 'Hikikomori' I restanti 1,7 milioni di euro, aumentati grazie anche alla scelta condivisa con l'Assemblea legislativa, serviranno a finanziare interventi di prevenzione del disagio giovanile e progetti di ...

Rieti, la Piana Reatina è sommersa: danni per un milione e mezzo Ben 600 gli ettari di terreni agricoli inondati (350 con coltivazioni invernali, 250 a erba medica) con danni ingenti che si aggirano intorno a 1 milione e 500mila euro. Prevista dunque in estate una ...

Gubbio, gratta e vince 500mila euro con 5 euro LA NAZIONE VinciCasa, poker di '4' ma la casa sfugge Ancora belle vincite grazie al concorso Win for Life VinciCasa, venerdì 6 agosto. Quattro vincite da 460 euro ciascuno, grazie ai quattro punti realizzati. Questi i risultati principali del concorso W ...

Il punto su tutte le siciliane di serie C Il punto su tutte le siciliane di serie C. Brunori domani rosanero, a Messina Lewandowski in porta ... A Catania invece ...

