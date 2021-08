5 libri fotografici sul mondo Non Binario

Leggi su vanityfair

(Di sabato 7 agosto 2021) American BoysTutto è partito da Instagram. È dal mondo della rete che Soraya Zaman ha pescato i suoi ragazzi: quelle transmascolini, quelli che nei social non hanno problemi a mostrasi per come sono, per come vogliono apparire nella loro transizione. Li ha cercati e fotografati per il suo progetto, non un semplice libro per immagini edito da Daylight Books, ma «una raccolta di storie» per usare le parole dell’artista. Un lavoro durato tre anni viaggiando nei vari stati dell’America, con scatti che richiamano lo guardo di Walker Evans e Dorthea Lange, sia nell’estetica e sia per voler raccontare un mondo ancora emarginato.