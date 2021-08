Zona bianca per Toscana, Umbria e Liguria. Indice Rt e contagi su 100mila abitanti (Di venerdì 6 agosto 2021) Firenze, 6 agosto 2021 - Per Toscana, Umbria e Liguria resta ampiamente la Zona bianca. I numeri diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio della settimana 26/7/2021 - 1/8/2021 non ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021) Firenze, 6 agosto 2021 - Perresta ampiamente la. I numeri diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio della settimana 26/7/2021 - 1/8/2021 non ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca Zona bianca per Toscana, Umbria e Liguria. Indice Rt e contagi su 100mila abitanti Firenze, 6 agosto 2021 - Per Toscana, Umbria e Liguria resta ampiamente la zona bianca. I numeri diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio della settimana 26/7/2021 - 1/8/2021 non mostrano particolari novità di rilievo. A livello italiano si assiste a un ...

Il 73% dei Liguri è vaccinato: "I dati ci aiuteranno a raggiungere quelli che ancora mancano" L a regione è ancora in zona bianca, con 58 casi ogni 100 mila abitanti perché la pressione ospedaliera è ancora bassa. 'Solo il 3% delle persone risultate positivo al Covid dopo il tampone nei ...

Covid: Ansaldi, turisti incidono per 30% su nuovi positivi "Il turismo in Liguria incide per circa un 30% sui nuovi positivi", Lo ha affermato il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, durante il punto stampa Covid nella sala della Trasparenza della Re ...

