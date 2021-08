Xiaomi è medaglia d'oro sul mercato italiano degli smartphone (Di venerdì 6 agosto 2021) Una lunga scalata, un passaggio dopo l’altro, fino ad arrivare in cima. Xiaomi, colosso cinese da quasi 38 miliardi di dollari nel 2020 è arrivato alla sommità del mercato europeo e ha conquistato la prima posizione anche in quello italiano. Stiamo parlando dell’ultimo rapporto Canalys che analizza il secondo quarto dell’anno e certifica il primo gradino del podio acquisito da Xiaomi nella classifica italiana dei top vendor per smartphone spediti, con una quota di mercato pari la 35% e una crescita su base annua del +88% È un risultato storico per il brand con sede a Pechino e con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Una lunga scalata, un passaggio dopo l’altro, fino ad arrivare in cima., colosso cinese da quasi 38 miliardi di dollari nel 2020 è arrivato alla sommità deleuropeo e ha conquistato la prima posizione anche in quello. Stiamo parlando dell’ultimo rapporto Canalys che analizza il secondo quarto dell’anno e certifica il primo gradino del podio acquisito danella classifica italiana dei top vendor perspediti, con una quota dipari la 35% e una crescita su base annua del +88% È un risultato storico per il brand con sede a Pechino e con ...

