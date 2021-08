Windows 11, la nuova funzione Focus Session aiuterà a concentrarsi sugli obiettivi da portare a termine (Di venerdì 6 agosto 2021) La funzionalità fa parte della nuova app Orologio, ed integrerà molte delle qualità di Microsoft To Do: si potrà creare una lista di cose da fare, scegliere una a cui dare la priorità e tener conto di obiettivi realizzati e pause prese.... Leggi su dday (Di venerdì 6 agosto 2021) La funzionalità fa parte dellaapp Orologio, ed integrerà molte delle qualità di Microsoft To Do: si potrà creare una lista di cose da fare, scegliere una a cui dare la priorità e tener conto direalizzati e pause prese....

Advertising

Digital_Day : Anche Windows 11 avrà una funzione per concentrarsi sul proprio lavoro o task del momento - pcexpander : Nuova build Insiders per Windows 11: arriva il widget Family Safety, e poco altro (foto) - infoitscienza : Nuova build Insiders per Windows 11: arriva il widget Family Safety, e poco altro (foto) - HTNOVO : HTNovo: #Microsoft annuncia un corposo rinnovamento per #OneNote #Office #Windows - iLuca90 : #Microsoft aggiorna #Windows11 nel canale Dev e Beta! Tutte le novità della nuova build già disponibile ???? -