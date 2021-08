Whatsapp, novità in arrivo per foto e video: cosa si potrà fare (Di venerdì 6 agosto 2021) Di sicuro è un aggiornamento che farà piacere a tutti coloro che usano quotidianamente la popolare applicazione. Whatsapp è certamente l’app di messaggistica ad oggi più utilizzata. La semplicità d’uso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 6 agosto 2021) Di sicuro è un aggiornamento che farà piacere a tutti coloro che usano quotidianamente la popolare applicazione.è certamente l’app di messaggistica ad oggi più utilizzata. La semplicità d’uso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ilveggente_it : #WhatsApp, la novità dei messaggi che si autodistruggono fa felici i fan. Peccato solo per quella falla imperdonabi… - liveunict : WhatsApp, arriva “View Once”: la funzione che fa sparire foto e video - infoitscienza : WhatsApp, novità in arrivo: foto e video diventano 'usa e getta' - IPCEI : Gli sviluppatori di #WhatsApp dopo aver rilasciato la funzionalità per velocizzare le note vocali hanno da poco int… -