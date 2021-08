WhatsApp, arriva l’autodistruzione: stai per perdere tutto (foto e video) (Di venerdì 6 agosto 2021) Un grande aggiornamento per WhatsApp è arrivato: attenzione alle conseguenze per foto e video. Basta chat intasate dai Buongiorno! con la nuova funzione “Visualizza una volta sola” di WhatsApp che arriva finalmente con l’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea. Ora bisogna soltanto spiegare nella miriade di gruppi in cui siamo tutti incastrati quanto è facile L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021) Un grande aggiornamento perto: attenzione alle conseguenze per. Basta chat intasate dai Buongiorno! con la nuova funzione “Visualizza una volta sola” dichefinalmente con l’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea. Ora bisogna soltanto spiegare nella miriade di gruppi in cui siamo tutti incastrati quanto è facile L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

anastasiamadam : RT @massimo4951: RON • 2 MESI E MEZZO • SIMIL JACK RUSSEL • TAGLIA MEDIO CONTENUTA (13/15KG) È IN CALABRIA E ARRIVA IN CENTRO E NORD ITAL… - tecnoandroidit : WhatsApp: la truffa che arriva con la promessa di un buono Esselunga da 500€ - Prendendosi quasi gioco delle pover… - robertamurgia : RT @massimo4951: RON • 2 MESI E MEZZO • SIMIL JACK RUSSEL • TAGLIA MEDIO CONTENUTA (13/15KG) È IN CALABRIA E ARRIVA IN CENTRO E NORD ITAL… - Faraone2016 : RT @massimo4951: RON • 2 MESI E MEZZO • SIMIL JACK RUSSEL • TAGLIA MEDIO CONTENUTA (13/15KG) È IN CALABRIA E ARRIVA IN CENTRO E NORD ITAL… - Adriana23AD : RT @massimo4951: RON • 2 MESI E MEZZO • SIMIL JACK RUSSEL • TAGLIA MEDIO CONTENUTA (13/15KG) È IN CALABRIA E ARRIVA IN CENTRO E NORD ITAL… -