Wehen Wiesbaden-Borussia Dortmund Coppa DFB | sabato 7 agosto | ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 6 agosto 2021) Primo turno di DFB Pokal e ildi Rose esordisce sul campo del, squadra di 3.Liga. La squadra diha trascorso gran parte della sua storia in terza serie, con qualche apparizione in 2.Bundesliga (l’ultima un paio di stagioni orsono). L’obiettivo stagionale è provare a tornare in seconda serie dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e