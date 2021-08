Vite al Limite: Gina Krasley, morta a 30 anni la star del reality (Di venerdì 6 agosto 2021) Un nuovo dramma colpisce Vite al Limite: si è spenta Gina Krasley, morta a 30 anni la star del reality per obesi patologici. (screenshot video)Gina Krasley, che è stata protagonista del ciclo 2020 di Vite al Limite, il reality che in Italia va in onda su Real Time, è morta l’1 agosto. La notizia è stata data poco fa da alcuni media USA, che riprendono una nota della famiglia. La sua morte a 30 anni è stata annunciata dalla famiglia. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021) Un nuovo dramma colpisceal: si è spentaa 30ladelper obesi patologici. (screenshot video), che è stata protagonista del ciclo 2020 dial, ilche in Italia va in onda su Real Time, èl’1 agosto. La notizia è stata data poco fa da alcuni media USA, che riprendono una nota della famiglia. La sua morte a 30è stata annunciata dalla famiglia. ...

