Violenza sulle donne: un biglietto dopo la vaccinazione per chiedere aiuto (Di venerdì 6 agosto 2021) «Ho bisogno di voi, sono vittima di violenza». È il biglietto lasciato da una donna in un hub vaccinale di Torino. Ha scelto questo momento di «libertà» per chiedere aiuto, forse l’unico momento lontano da casa in cui potesse esserci qualcuno a raccogliere la richiesta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) «Ho bisogno di voi, sono vittima di violenza». È il biglietto lasciato da una donna in un hub vaccinale di Torino. Ha scelto questo momento di «libertà» per chiedere aiuto, forse l’unico momento lontano da casa in cui potesse esserci qualcuno a raccogliere la richiesta.

Advertising

carmelitadurso : In qualunque modo, in qualunque momento, denunciate. Non abbiate paura! Mi batto da sempre contro la violenza sulle… - Eva_booklover97 : Comunque stamattina @sahngria e @slytherin_qveen hanno scelto la violenza per creare nello stesso momento due threa… - Tele_Nicosia : Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei Carabinieri - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei Carabinieri - - Italpress : Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei Carabinieri -