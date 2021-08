Vincenzo Abbinante console onorario Marocco | spiega il significato di “Al Barad” terra di ospitalità

Leggi su cityroma

(Di venerdì 6 agosto 2021)delildi “Al Barad” Il suo concetto si basa sull’e cultura marocchina, conferendogli un’originalità al design preservando la tradizione del popolo marocchino. Questo Concept si svilupperà infine in un modello fisico e sarà collocato nel Museo Marocchino con molta visualizzazione digitale del progetto. Questa è un’opportunità per costruire un monumento centrale che si espande in una città per ospitare un milione di persone mantenendo nel tempo la domanda e l’offerta sotto ...