Villaricca, infiltrazioni mafiose: il prefetto scioglie il Consiglio (Di venerdì 6 agosto 2021) “Il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri, giovedì 5 agosto, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Villaricca, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso”. Lo annuncia una nota della Prefettura di Napoli dove si spiega che il prefetto, Marco Valentini, “in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, del Consiglio e della giunta comunale” del Comune del napoletano “affidando la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ildei ministri, nella riunione di ieri, giovedì 5 agosto, ha deliberato lo scioglimento delcomunale di, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso”. Lo annuncia una nota della Prefettura di Napoli dove si spiega che il, Marco Valentini, “in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, dele della giunta comunale” del Comune del napoletano “affidando la ...

