Vigili del fuoco di Treviso: il nuovo Comandante sarà Maiolo da Udine (Di venerdì 6 agosto 2021) Il prossimo 2 settembre l'ing. Alberto Maiolo, Comandante dei Vigili del fuoco di Udine, lascerà il Comando provinciale per prendere servizio a Treviso. Si conclude così, dopo quattro anni, l'... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Il prossimo 2 settembre l'ing. Albertodeideldi, lascerà il Comando provinciale per prendere servizio a. Si conclude così, dopo quattro anni, l'...

Advertising

enpaonlus : Fattoria in fiamme, bruciate tonnellate di fieno: salvi tutti gli animali - enpaonlus : Grazie Vigili del Fuoco per esserci sempre! @emergenzavvf @laprovinciadico @culturaanimale @ComuneComo… - FF_AAediPolizia : RT @cordella_f: ANPPE VIGILI DEL FUOCO : RAPPORTO LEGAMBIENTE 2020 PREOCCUPA, SI INTERVENGA - Emergenza24 : RT @LuceverdeRadio: ?? #Treni - Linea Cosenza - Paola ?? Traffico rallentato a causa di un incendio ????? In corso gli interventi dei Vigili… - alita31580584 : RT @Alexanderxxvii1: ASSURDO!! Se esiste una emergenza sanitaria non si possono fare sbarcare clandestini per poi obbligare a fare i vaccin… -