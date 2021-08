VIDEO Milena Baldassarri in finale alle Olimpiadi | gli esercizi all’azzurra | sesta nell’all-around di ginnastica ritmica

(Di venerdì 6 agosto 2021)si è qualificaTA brillantemente per laall-didi Tokyo 2021. La romagnola si rende protagonista di un bel turno eliminatorio all’Ariake Gymnastics Centre e stacca il biglietto per l’atto conclusivo in programma domani. L’azzurra chiude inposizione col punteggio complessivo di 96.050 ed è tra le migliori dieci ginnaste al mondo sul giro completo. La 19enne è stata impeccabile nei quattroeseguiti: 25.700 con la palla, 24.550 col cerchio, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? L'esibizione di Milena Baldassarri è semplicemente spettacolare: l'azzurra si gioca ora l'approdo in finale ne… - Eurosport_IT : Il turno di Milena Baldassarri, siete pronti a emozionarvi di nuovo????????? ?? Segui LIVE: - Eurosport_IT : È il turno di Milena Baldassarri, sarà lei a chiudere la seconda rotazione! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - MahlerLucia : RT @Eurosport_IT: ?????? L'esibizione di Milena Baldassarri è semplicemente spettacolare: l'azzurra si gioca ora l'approdo in finale nelle ul… - Elisabe40395851 : RT @Tapiano77: Milena Baldassarri semplicemente impeccabile?? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #RhythmicGymnastics #ginnasticaritmica https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Milena

... che però parte con la gara all around delle individualiste (Alex Agiurgiuculese e... SPORTOLIMPIADI Foto TOKYO 2020 Chi è Massimo Stano: si è convertito all'Islam... OLIMPIADI Viviana ......azzurraBaldassarri che si è fermata al punteggio di 70.400 prima del nuovo esercizio da affrontare a breve. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta/ Italia USA (risultato 4 - 5)...La farfalla azzurra vola in finale All Around individuale di ginnastica ritmica a Tokyo 2020. Milena Baldassarri si è qualificata al 6° posto ...Milena Bertolini (allenatrice Nazionale calcio femminile): "Il calcio femminile è seguito sempre di più, è un calcio che piace sia dal punto di vista del gioco che per i valori che trasmette. Il fatto ...