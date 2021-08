VIDEO Massimo Stano, Inno nazionale e premiazione: campione olimpico della 20 km di marcia! (Di venerdì 6 agosto 2021) L’impresa di Massimo Stano resterà bellissima cartolina di questi Giochi Olimpici. Il marciatore italiano ha sconfitto i fortissimi giapponesi e non solo nella 20 km di marcia raggiungendo un incredibile ed inatteso oro. Successo meritatissimo per l’atleta pugliese, emozionato al traguardo, ed emozionato alla cerimonia di premiazione di quest’oggi. Dopo i successi di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, sono arrivati dunque altri due ori conquistati da questa storica atletica italiana. Prima Stano, poi Antonella Palmisano, con la marcia che rimpingua il bottino del medagliere azzurro contribuendo al record di medaglie ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’impresa diresterà bellissima cartolina di questi Giochi Olimpici. Il marciatore italiano ha sconfitto i fortissimi giapponesi e non solo nella 20 km di marcia raggiungendo un incredibile ed inatteso oro. Successo meritatissimo per l’atleta pugliese, emozionato al traguardo, ed emozionato alla cerimonia didi quest’oggi. Dopo i successi di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, sono arrivati dunque altri due ori conquistati da questa storica atletica italiana. Prima, poi Antonella Palmisano, con la marcia che rimpingua il bottino del medagliere azzurro contribuendo al record di medaglie ...

