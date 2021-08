VIDEO – Italia leggenda nella 4X100 | è medaglia d’oro

(Di venerdì 6 agosto 2021) l’vince la staffettaed èalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto Jacobs, Tortu, Desalu, Patta scrive la storia dell’atletica leggerana. A capitanare il gruppo è stato Jacobs già oro nei 100 metri, con le accuse vergognose arrivate nei suoi confronti dall’Inghilterra che è stata battuta di nuovo dai ragazzi in azzurro. l’vince la staffettagrazie ad una prestazione super e battendo la Gran Bretagna per un solo centesimo. Jacobs, Tortu, Desalu, Patta fanno segnare il tempo di 37’50 mentre la Gran Bretagna fa 37’51. Una ...

Di seguito ildella 4 100 dell'che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno realizzato un surreale record nazionale di 37.50, lasciandosi alle spalle Gran Bretagna, ...Ma chi sono i quattro azzurri protagonisti di un exploit senza precedenti? Leggi anche Tokyo 2020,oro nella staffetta 4x100: Jacobs fa bis -LORENZO PATTA Patta è nato a Oristano il 23 ...