VIDEO Inter | Lukaku-Chelsea si può fare Vlahovic prima scelta per sostituirlo

TuttoMercatoWeb : ?? '#Lukaku non si vende nemmeno a 150 milioni' La protesta sotto la sede #Inter di uno storico tifoso ?? @Ale_Rimi - Inter : ?? | VIDEO I nostri Campioni sono tornati ????? #InterPreSeason #ForzaInter - Inter : ?? | INTER CLUB I M Inter Club, e tu? Unisciti all’Inter Club più vicino a te e regalati il nuovo Welcome Kit!… - glooit : Inter, il ritorno di Eriksen ad Appiano Gentile | Video leggi su Gloo - ThorganKheri : @evilbluebird @NewsNowUK VIDEO Lukaku-Chelsea: a 120 milioni si fa. E poi l’Inter.... #calciomarket -

... il focus ovviamente sarà su Romelu Lukaku ed il suo possibile addio all', per tornare in Premier League con la maglia del Chelsea e sul futuro di Lionel Messi con il PSG in agguato. Inoltre non ...Vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su, Milan e Juventus: in particolare, focus sulla possibile cessione di Lukaku al Chelsea e sul futuro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Per ...CALCIOMERCATO INTER - Come argineranno l'assenza di Big Rom i nerazzurri?CLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO ...Il noto portale specializzato in calciomercato fa il punto della situazione su una trattativa che potrebbe infiammarsi ...