Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 agosto 2021)DEL 6 AGOSTOORE 8:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLA PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASU VIA PONTINA PERMANGONO CODE ALTEZZA POMEZIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE IN DIREZIONE APRILIA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI DIREZIONESU VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA ALTEZZA SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI PER ...