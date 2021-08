Vi ricordate la prima moglie di Silvio Berlusconi? Ecco chi è (Di venerdì 6 agosto 2021) Oltre ai suoi impegni imprenditoriali e politici, Silvio Berlusconi è noto per aver avuto diverse compagne, ma ricordate la prima moglie? (foto: Marco Luzzani/Getty Images).Che lo si ami o lo si odi, Silvio Berlusconi è stato uno dei personaggi più influenti della Storia moderna del nostro paese, sia per la sua attività da imprenditore sia per quella da politico. L’ex-premier non ha mai nascosto il suo gusto per la risata e per lo scherzo e, nemmeno, per le belle donne; recentemente, è tornato al centro del gossip per la sua relazione con Marta Fascina, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Oltre ai suoi impegni imprenditoriali e politici,è noto per aver avuto diverse compagne, mala? (foto: Marco Luzzani/Getty Images).Che lo si ami o lo si odi,è stato uno dei personaggi più influenti della Storia moderna del nostro paese, sia per la sua attività da imprenditore sia per quella da politico. L’ex-premier non ha mai nascosto il suo gusto per la risata e per lo scherzo e, nemmeno, per le belle donne; recentemente, è tornato al centro del gossip per la sua relazione con Marta Fascina, ...

