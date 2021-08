Verona, previsti per la prossima settimana altri contatti con l’Atalanta per Sutalo (Di sabato 7 agosto 2021) Verona, previsti per la prossima settimana altri contatti con l’Atalanta per provare a chiudere l’affare Sutalo: i dettagli L’Hellas Verona lavora senza sosta per l’arrivo in città di Sutalo. L’obiettivo di Eusebio Di Francesco è quello di provare a rinforzare il reparto difensivo in vista dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero previsti per la prossima settimana nuovi contatti tra la dirigenza gialloblu ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)per laconper provare a chiudere l’affare: i dettagli L’Hellaslavora senza sosta per l’arrivo in città di. L’obiettivo di Eusebio Di Francesco è quello di provare a rinforzare il reparto difensivo in vista dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebberoper lanuovitra la dirigenza gialloblu ...

Advertising

CalciohellasIt : Hellas Verona, prossima settimana previsti nuovi contatti per Sutalo dell'Atalanta #Calciomercato - primogiornale : Alla luce degli aggiornamenti meteo previsti per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione… - pd_verona : Certificati anagrafici: con Bianchini un pasticcio dietro l’altro Si riaprano subito gli sportelli previsti in pian… -